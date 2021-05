Mega-onderdelen voor Bossche windmolens komen 's nachts aan

Brabantse cultuur­clubs kunnen subsidie­mee­val­ler goed gebruiken: ‘Wij zijn gelukkig en in de war’

27 mei DEN BOSCH - Blijdschap en opluchting overheersen bij de veertien culturele instellingen in Brabant die nu alsnog subsidie krijgen van de provincie. Sommige clubs zijn ook in de war, want hoe kan de nieuwe beoordeling zo erg afwijken van de vorige?