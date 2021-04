Meidenduo wint gedichtenwedstrijd en mag zich ‘Jeugddorpsdichter van Vught’ noemen

Eisen van kunste­naars te gortig? ‘Waar haalt de gemeente Den Bosch die wijsheid vandaan?’

8 april DEN BOSCH - Het Stedelijk Overleg Kunstenaars (STOK) in Den Bosch is opnieuw en met spoed op zoek naar ruimte. Daarbij vraagt het hulp van de gemeente. Dat wordt lastig, want het collectief heeft nogal wat noten op zijn zang, suggereert het college van B en W.