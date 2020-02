Meisje (14) aangerand door jongens op scooter in Rosmalen

In de huiskamer van de Oeteldonk­se Klets is er geen plaats voor strijd

DEN BOSCH - De Kletsavonden zijn niet weg te denken uit Oeteldonk. De drie woensdagavonden vóór het carnaval nemen typetjes in café De Smidse elkaar en het carnaval op de hak. ,,Er is geen concurrentie, er is geen echte strijd.'' Een kijkje in de keuken, nee huiskamer, van de slappe onzin.