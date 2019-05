Meisje (15) in Den Bosch lastiggevallen door man in bestelauto: ‘Verstandig dat zij het niet vertrouwde’

Honderd Bossche buurten doorge­licht in Wijk- en Buurtmoni­tor

10:17 DEN BOSCH - Bosschenaren gaan prettiger met buurtgenoten om en zijn toleranter geworden, behalve in een deel van de binnenstad. Vooral in buurten en wijken waarin grootschalig geïnvesteerd wordt, groeit de tevredenheid over de eigen woonomgeving, zo blijkt uit de Wijk- en Buurtmonitor.