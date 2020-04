Meisje (16) van haar scooter geslagen bij tunnel in Rosmalen

Reclame­lich­ten uit na elf uur ’s avonds...maar dan dus ook in bushokjes Den Bosch

8 april DEN BOSCH - De verlichting van alle reclame in de openbare ruimte tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends in Den Bosch uit, behalve in de buurt van openbare gebouwen en transferia die dan nog open zijn. Het is nog maar de vraag of wethouder Jan Hoskam deze nadrukkelijke wens van de gemeenteraad gaat uitvoeren.