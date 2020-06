Meisje in Bossche verkrachtingszaak durft zich niet te laten verhoren; één zaak geseponeerd

Eigenaren kinderop­vang Cromvoirt zitten er doorheen na sluiting: ‘Kijken of we het kunnen verkopen’

16:12 CROMVOIRT - De eigenaren van de donderdag per direct gesloten Kinderopvang De Droomtuin sluiten niet uit dat de kinderopvang over ruim een week de deuren weer opent. Maar zelf vragen ze zich of ze tegen die tijd nog wel de scepter (willen) zwaaien over de opvang.