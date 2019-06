Meisjes A Den Bosch wint landstitel hockey: ‘Het is onwijs gaaf’

‘Deze gaan we pakken’

Kort na de rust verkleinde SCHC de achterstand met een doelpunt. Daarna volgden drie doelpunten van Den Bosch. Den Bosch-speelster Danique van der Veerdonk was door het dolle heen: ,,Vorig jaar verloren we de finale en nu in het laatste jaar A pakken we hem. Het is onwijs gaaf. Niet normaal. In de zaal draaiden we een niet zo lekker seizoen en zeiden we tegen elkaar: deze gaan we pakken’’, aldus Van der Veerdonk op de website hockey.nl