Memorabele dag: voor eerst géén coronapatiënt op IC Jeroen Bosch Ziekenhuis

Oost-Europees personeel thuis door corona: Lenco Montage Rosmalen failliet

13:48 ROSMALEN - Montagebedrijf Lenco is Rosmalen is failliet. Volgens curator mr. S. van Dooren was er wel werk maar waren er geen mensen om dat werk te doen: ,,Het bedrijf huurt veel Oost-Europees personeel in per project. Die mensen waren vanwege het coronavirus naar huis gevlucht. "