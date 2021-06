Menigte neemt afscheid van Soul King Jimi Bellmartin, ‘Hij was altijd positief’

Nieuw paviljoen voor coronates­ten bij Brabanthal­len. ‘Elektroni­sche speurneus’ kan besmetting ruiken

2 juni DEN BOSCH - Bij de Brabanthallen is een begin gemaakt met de bouw van een coronatestpaviljoen. Naar verwachting is het 5000 vierkante meter grote complex over twee weken voltooid en kunnen twee weken daarna de eerste testen plaatsvinden.