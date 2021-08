Mensen onderdompelen in gitaargeluid, dat is wat Bram Stadhouders wil

DEN BOSCH/TILBURG - Gitarist Bram Stadhouders is al jaren bezig met het uitbreiden van de mogelijkheden van zijn instrument. Met zijn ‘surround guitar’ laat hij het geluid van alle kanten komen. Onder de titel Orbit gaat deze muziek in première tijdens Theaterfestival Boulevard in Den Bosch.

,,In een normaal concert komt het geluid van voren op je af”, zegt gitarist Bram Stadhouders. ,,In Orbit wil ik mensen onderdompelen in geluid. De gitaar zit helemaal om je heen, en de muziek beweegt. In cirkels, in een achtvorm, heen en weer door de ruimte. Ook de galm komt van alle kanten op je af, in plaats van dat die van voren op je wordt afgevuurd.”

Helemaal omgeven worden door gitaarklanken, alsof je in een snarenbad ligt. Die ervaring biedt Bram Stadhouders, geboren en getogen in Tilburg, de bezoekers van Boulevard in het programma Orbit. Hij bespeelt daarvoor een ‘surround guitar’.

Van snaar naar laptop en luidspreker

Elk van de zes snaren van het instrument is verbonden met een laptop. De elektronica verdeelt het geluid over acht gewone luidsprekers die in een wijde cirkel staan opgesteld, en twee woofers voor basklanken. Stadhouders heeft niet alleen de mogelijkheid om de muziek overal in de ruimte te plaatsen, maar ook om die naar believen alle kanten op te laten bewegen. Bovendien stuurt hij met zijn snaren de meest uiteenlopende geluiden aan.

Elektronische beats, samples, synthesizerklanken, en effecten om die geluiden mee te bewerken. Zo vormt hij een steeds veranderend muzikaal tapijt waar hij melodieën doorheen weeft. Die zijn de ene keer sfeervol en etherisch, dan weer strak en puntig. Hij creëert een elektrisch geladen orkest waar hij het stokje over zwaait.

Quote In mijn studie heb ik geleerd afstand te nemen, te observeren wat ik doe terwijl ik aan het spelen ben Bram Stadhouders

,,Omdat de geluiden van alle kanten op het publiek afkomen, houd ik de muziek rustig”, zegt Stadhouders. ,,Maar er zitten wel ritmes in. Naast puur elektronische beats heb ik een heel arsenaal aan samples die Onno Govaert heeft opgenomen van slaginstrumenten uit de collectie van slagwerker Michael Vatcher. Die laat ik gewoon rechtuit en bewerkt horen. Omgedraaid, of opgerekt.’’

,,Ik improviseer wel, maar ik breng meer structuur aan dan ik vroeger deed. Dat is het resultaat van een studie compositie aan het conservatorium in Den Haag. Mijn improvisaties waren intuïtief. In mijn studie heb ik geleerd afstand te nemen, te observeren wat ik doe terwijl ik aan het spelen ben. Eerder bewoog ik almaar vooruit. Nu laat ik motieven terugkeren, bouw ik herkenningspunten in. Dat geeft mij en het publiek meer houvast.”

Achtergrond in improvisatie

De ‘surround guitar’ is een nieuwste toevoeging in de manieren waarop Stadhouders het instrument benadert. Met een achtergrond in improvisatie bespeelt hij zowel akoestische als de elektrische gitaar. Dat doet hij onder meer in het trio Under the Surface met zangeres Sanne Rambags en slagwerker Joost Lijbaart. Al veel langer gebruikt hij een laptop om het geluid te bewerken. Vaak roept hij er langgerekte, dromerige klanken mee op. Ook heeft hij zijn laptop gebruikt als tussenstation om een draaiorgel te bespelen met zijn gitaar.

Stadhouders ontwikkelt zich steeds meer als componist. In opdracht van het North Sea Jazz Festival schreef hij Henosis voor het Nederlands Kamerkoor. Voor November Music 2021 schrijft hij een werk voor het Vlaamse ensemble Baroque Orchestration X.

Orbit is in twee concerten te horen in de Verkadefabriek op 21 augustus. Op 19 september staat hij ermee in de Synagoge in Tilburg tijdens het Make It festival.