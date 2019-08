Mensen op zoek naar kleuren gaan kledingwinkel Blue in Postelstraat missen: ‘Er is al zoveel grijs en zwart’

Vr 2 aug. Er was een tijd dat alle nieuwe kleding zwart, grijs en beige was. Een gruwel voor Léonie Bettonvil. 37 jaar runde ze kledingwinkel Blue in de Postelstraat, met veel ‘eersteklas tweedehands’ kleding en zelfgemaakte stukken. Bij voorkeur in veel verschillende kleuren.

Door Bart Gotink

Lees ook De stad van... Léonie Bettonvil Lees meer

Al 37 jaar is Léonie Bettonvil (66) op zoek naar de parels, naar bijzondere kledingstukken om in haar winkel te verkopen. Of naar bijzondere stoffen, want desnoods maakt ze de broeken of rokken zelf. Alles om ervoor te zorgen dat mensen iets kunnen dragen dat een ander niet heeft. Eind augustus doet ze de deur in de Postelstraat definitief dicht en gaat ze met pensioen. Een overnamekandidaat heeft ze niet gevonden.

Volledig scherm Léonie Bettonvil © copyright Marc Bolsius

Het doet haar wel pijn om te stoppen met de winkel, waarvan de naam ‘Out of the blue’ in haar opkwam. Haar favoriete kleur is namelijk rood. Hoe ze kledingstukken voor haar winkel vindt? ,,Dat kan bij sorteerbedrijven, de kringloop of tegenwoordig ook de groothandel zijn. Je weet nooit wat je tegenkomt, dat vind ik het mooist.”

De kleding die ze verkoopt, noemt ze ‘eersteklas tweedehands’, altijd heel en gestoomd. ,,Toen ik 37 jaar geleden begon, maakte ik de eerste jaren nog veel zelf. Dan kortte ik in de winkel gewoon even een broek in. Maar later werd dat steeds lastiger. De winkel werd steeds drukker en nam - ook letterlijk - steeds meer ruimte in beslag, waardoor ik hier minder machines heb staan.”

Quote Alle nieuwe kleding bij de grote zaken was een tijdlang zwart, grijs en beige was. Zo saai. Léonie Bettonvil

Het straatbeeld verlevendigen

Ze heeft overigens ook veel nieuwe kleding verkocht door de jaren heen, net als sieraden. Maar vooral die kleuren waren van belang. ,,Ik wil het straatbeeld wel wat verlevendigen ja. Ik kan mij nog een tijd herinneren dat alle nieuwe kleding bij de grote zaken zwart, grijs en beige was. Zo saai.”

De kleurrijke stoffen en bijzondere broeken en jurken maakte dat ze ook met Oeteldonk populair was. ,,Eigenlijk is dat per ongeluk gekomen. We hadden kleding in kleuren hangen die mensen met carnaval opeens wel aandurfden. Daarna zijn we er ook echt op in gaan spelen. En het zijn stoffen die lang meegaan, dus elk jaar bij carnaval in de stad zie ik wel wat van mijn kleding rondwandelen.”

Gewoon advies geven

Internet, daar doet ze niet aan. ,,Op de foto's kan je de kleuren toch niet goed zien. Mensen moet het zelf weten als ze op internet bestellen, maar ik heb geen zin in al dat gedoe. Dan is die weer te lang of te kort. Terwijl ik in de winkel gewoon advies kan geven.” En nodig is het ook niet, de zaken gaan goed genoeg.