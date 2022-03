Met Astrid Lindgren op zoek naar een mooiere wereld

‘Histori­sche’ optocht voor duizenden carnaval­lief­heb­bers: ‘Eigenwijs is ook wijs zeggen we in Vinkel altijd’

VINKEL - ,,Hoe ik de optocht in Kafland vond? Mooi, flink wat grote praalwagens voor een klein dorp viel me op”, zegt Christel Hijkoop uit Nieuweland bij Gorinchem. ,,Normaal gaan we de optocht bij de familie in Knoerissenrijk in Uden kijken. Daar trekt dit jaar nog geen carnavalsstoet door de gemeente. Een optocht hoort bij carnaval vind ik. Leuk dat ie hier wel door mag en kan gaan.”

27 februari