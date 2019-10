Met de wiekenas eindelijk weer stap dichter bij draaiende Vinkelse molen

Burgemees­ter­slek: ‘Warrig politiek steekspel’ en ‘zaak die volledig is ontploft’

21 oktober DEN BOSCH - Is het Bossche burgemeesterslek boven water? Voor het Openbaar Ministerie (OM) wel. Daarom hoorden ex-wethouder Jos van Son en gemeenteraadslid Sjef van Creij maandag tijdens een rechtszaak elk een boete van duizend euro tegen zich eisen. Rob van Huijgevoort, advocaat van Van Creij, sprak over ‘een warrig politiek steekspel’. Esther Vroegh, advocaat van Van Son, had het over een zaak die ‘volledig is ontploft’.