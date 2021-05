Met de zeilboot naar de Caraïben, en dat onder schooltijd: ‘Het comfort zal ver te zoeken zijn’

Muzikale en tekstuele odes aan twintig bedreigde diersoor­ten op Landgoed Bleijen­dijk, maar zonder ‘treurige beelden’

15 mei VUGHT - Carnaval der Bedreigde Dieren, dat is de titel van vier muziek- en poëziewandelingen in september in Vught. Het evenement, dat in het teken staat van de klimaatverandering, staat op 4 en 5 september op Landgoed Bleijendijk gepland.