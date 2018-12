Met drugs op een fietser aanrijden, wie is er schuldig aan dat ongeval op de Hinthamerstraat?

Door Bart Gotink

Heel wat mensen op de fiets wisten hem maar net ontwijken, tot hij alsnog een fietser schepte. Daarop reed de man lekker verder, zijn slachtoffer achterlatend. Hij kon pas later worden aangehouden.

Wie draagt er nou schuld aan zo'n ongeval? Makkelijke vraag? Schijnbaar is niet iedereen het daarover eens. De Bossche Groenen schrokken ook. Zo erg, dat ze een oud speerpunt maar even van stal visten: de binnenstad moet voor fietsers worden. Want al die bussen, vrachtwagen en auto's komen in de ‘comfortzone van tegemoetkomende fietsers'. Waarom lost de wethouder - van GroenLinks nota bene - dat niet op? Want ‘ondertussen vallen er wel slachtoffers’, stelt de partij venijnig.

In heel 2017 waren er zes ongelukken in de straat, waarbij één met gewonde(n). Elke is er één teveel, maar er zijn echt gevaarlijkere wegen.

Cocktail

Maar de partij gaat rustig verder. Automobilisten moeten regelmatig uitwijken als gevolg van het dubbel parkeren in de straat, zo zien ze. ‘In het geval van de recente, ernstige aanrijding waren er mogelijk ook drugs in het spel. Dan wordt het een gevaarlijke cocktail.’ Alleen dubbel parkeren is dus geen probleem, alleen met drugs op in de auto stappen is geen probleem. Pas als het samen gebeurt, dan ontstaat een gevaarlijke cocktail.