Met een slakkengangetje om het centrum van Den Bosch? Dat wil nog niet erg lukken

30 Kilometer? Ja, dat is langzaam. Een slakkengangetje in de tweede versnelling. ,,Ga er zelf maar rijden. Als je je aan de maximale snelheid houdt, dan word je nerveus. Er zit al snel een auto achter je die sneller door wil.” Carine Eijsbouts woont aan de Koningsweg in Den Bosch en heeft de afgelopen twee maanden dagelijks gezien hoe lastig het is om een maximale snelheid van 30 kilometer af te dwingen. Of eigenlijk is er van dwingen weinig sprake. Dat is meteen ook het probleem. “Je hoeft geen Einstein te zijn om te zien dat het zo niet werkt”, wijst buurtbewoner Lincoln Frakes naar buiten.