Met erehaag en fakkels brengen jongeren laatste groet aan omgekomen Vughtse scholier

En wéér is daar de oproep aan Brabanders: meld verdachte zaken

11 oktober VUGHT - Het geluid is bepaald niet nieuw, maar in Vught werd maandagmiddag andermaal een beroep gedaan op de Brabantse burger: meld het wanneer je verdachte zaken ziet. ,,De criminele ondermijning is echt een bedreiging van ons mooie Brabant”, zo verklaarde gedeputeerde Stijn Smeulders de provinciale steun voor de campagne.