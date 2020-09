Met gierende banden door de Bossche Sint-Josephstraat: ‘Het is bizar om te zien’

‘Het verdriet van Brabant’, boek van de bisschop over de treurnis van corona

17 september DEN BOSCH - Het verdriet van Brabant dat corona ons bracht is door bisschop De Korte van Bisdom Den Bosch gegoten in een boek. Dat verdriet raakt ons allemaal. Maar het boek gaat vooral over de treurnis van religieuzen in hun dubbelrol van trooster en slachtoffer.