Met gierende banden door de Sint-Josephstraat: ‘Het is bizar om te zien’

Een prima campingsei­zoen, maar ook best vermoeiend: ‘Ik dacht dat er niemand meer zou komen, maar het viel niet tegen’

16 september BERLICUM/TILBURG - Zweetweer in september. Dat is een mooie bonus voor de late kampeerders. Het seizoen zit er bijna op. Al met al best een prima jaar volgens de camping-eigenaren, ondanks corona. Ondanks dat het soms wel heel vermoeiend was om alles in goede banen te leiden.