Met kreeft en kapsalons veertig kilometer de benen onder je kont vandaan fietsen

Het is maandag een uurtje of 17.00 als de tieners Max van Hees en Justin van de Weerd het depot van maaltijdbezorger Mr. Butler aan de Van Ruusbroecstraat in Den Bosch binnenwandelen. Waar in het verleden een telefoonzaak zat, staan nu rijen roze elektrische fietsen met eten om boxen in te doen. De heren krijgen een werktelefoon en jas overhandigd en zijn klaar om te gaan.