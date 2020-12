Met ‘Mama waarom ben ik zwart?’, kreeg Aswintha Vermeulen iedereen stil. Daarna werd ze bedolven onder de verhalen

Veel politie in Vught, verwarde man na zo'n anderhalf uur aangetrof­fen

23 december VUGHT - In de omgeving van de Repelweg in Vught is de politie donderdag met man en macht op zoek geweest naar een man. Volgens een melder zou hij in verwarde toestand zijn, maar nog voordat de onderhandelaar van de politie ter plaatse was ging de man ervandoor.