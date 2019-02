Met monster Miha komen de Engelse woordjes vanzelf bij kleuters

Ja hoe heet zo’n instrument ook alweer? Peinzend staren ze naar het geplastificeerde plaatje van een cello, de kleintjes van groep 1/2b (4-5 jaar oud) van Kindcentrum Caleidoscoop in Empel. ,,Can you say it in Dutch maybe’’, vraagt de Engelse vakleerkracht Simone in ’t Veld. ,,It’s Miha’s birthday. We’re going to sing for Miha.’’