Met nachtelijk millimeterwerk ligt de eerste fietsbrug tussen Den Bosch en Vught op zijn stek

Video Drugslab ontdekt op bedrijven­ter­rein Kruis­straat bij Rosmalen

27 augustus KRUISSTRAAT - Op het bedrijventerrein in Kruisstraat bij Rosmalen is donderdagavond een drugslab ontdekt. Volgens de politie bevond het lab zich in een verborgen ruimte. In de loop van vandaag wordt het lab ontmanteld.