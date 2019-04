Met opening van restaurant De Beren heeft het Paleiskwartier alweer derde mega-restaurant

Di 9 apr. Er zit inmiddels al Happy Italy en sushirestaurant Shizen in het Paleiskwartier, maar er is nog ruimte zat voor nog een derde restaurant met een flink formaat, denken althans de nieuwe uitbaters. Dus opent woensdag de 38e vestiging van restaurant De Beren in de wijk. ,,We vullen elkaar vooral aan. Meer zaken trekt ook meer mensen naar dit gebied.”

Volledig scherm De Beren in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Door Bart Gotink

Het nieuwe restaurant De Beren telt 100 vierkante meter en 150 zitplaatsen in de voet van de Jheronimustoren. Van de panden waar voorheen Smaaklokaal Hutten en Spaans restaurant Doncurado zat, is nu één groot restaurant gemaakt. ,,Beide losse restaurant waren niet groot genoeg voor een De Beren", vertelt franchisenemer Rafael van der Linden.

Volledig scherm De Beren in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Dat de keten naar het Paleiskwartier komt, ligt ook aan de ontwikkeling van de wijk, zegt Van der Linden. ,,Je merkt nu dat de wijk bijna af is, het is upcoming. Met de komst van de bioscoop Kinepolis gebeurt er ook meer in de wijk. De bios is voor ons belangrijk. Ook in plaatsen als Arnhem en Tilburg zit een vestiging van De Beren bij een grote bioscoop in de buurt.” Het restaurant biedt dan ook bioscoopmenu’s aan.

Volledig scherm De Beren in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Het is ook de reden dat mede-franchisenemer Kim Bazelmans denkt dat er nog ruimte zat is voor de 150 nieuwe restaurantstoelen. ,,Ook in andere steden zitten we vaak naast andere grote ketens. We versterken elkaar vooral. Hoe meer keus er is, hoe meer mensen er deze kant op komen", stelt de geboren Bossche. Ook willen ze een gat opvullen in het Paleiskwartier. ,,We blijven op vrijdag en zaterdag open tot een uur of één, zodat mensen bijvoorbeeld na een filmpje nog ergens een borrel kunnen halen in de wijk. Dat kan nu eigenlijk nog nergens.” Daarom heeft De Beren ook een uitgebreidere cocktailkaart.

Volledig scherm De Beren in Den Bosch © Bart Gotink/BD

De rest van de week is de zaak open van elf uur 's morgens tot een uur of tien 's avonds. Het menu bestaat voornamelijk uit vlees- en visgerechten met friet. ,,We hanteren daarbij royale porties voor een schappelijke prijs", aldus Van der Linden. Het is de 38e vestiging van de keten, die ook 20 bezorgrestaurants kent. In Den Bosch wordt niet thuisbezorgd.