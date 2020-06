Met paps en mams diploma ophalen tijdens drive-in op Koning Willem I College

DEN BOSCH - In coronatijd zijn bijna alle dingen anders, dus ook de diploma-uitreikingen. Het Koning Willem I College heeft met inachtneming van de RIVM-voorschriften gekozen voor een ludieke en tevens verantwoorde variant: de drive-in met verscheidene 'extraatjes' onderweg. De komende weken zullen in principe circa drieduizend afgestudeerden van alle locaties van het KW1C hiermee te maken krijgen.

Het collegeterrein aan de Vlijmenseweg is voor de bijzondere happening omgetoverd tot een kleinschalig 'attractiepark' waarin de beleving centraal staat. De hospitality-medewerkers Sander van der Walle en Erica van Veen, de bedenkers van het concept, hebben hun handen flink uit de mouw gestoken om ervoor te zorgen dat de afzwaaiende studenten een onvergetelijke herinnering zullen overhouden aan deze diploma-uitreiking ten tijde van corona.

Alles via livestream te volgen

Van der Walle: ,,Langs het parcours tref je meerdere opmerkelijke elementen aan. Zo zijn onze docenten Inge van den Tillaart en Lianne Keijzer niet te beroerd om alle automobilisten die deelnemen aan de drive-in te trakteren op een vluchtige wasbeurt. En later, als het diploma eenmaal is ondertekend en een flesje alcoholvrije bubbels in ontvangst is genomen, moet de afgestudeerde letterlijk naar het vogeltje kijken om het moment suprême door de camera te laten vereeuwigen.”

,,Over camera's gesproken: alle diploma-uitreikingen zijn via de livestream te volgen. Het thuisfront komt hierdoor eveneens aan zijn trekken."

De primeur, in een viertal sessies opgedeeld, is tijdens deze avond onder tropische omstandigheden voorbehouden aan studenten van de Middelbare Horeca School (MHS). In elke auto zitten maximaal vier personen, onder wie de student in spe die plaats dient te nemen in de bijrijdersstoel.

Nooit vergeten

Rik Schmid(18) uit Hedel, die de tweejarige koksopleiding op niveau-2 met succes heeft afgerond, is een van hen. Vader Erik zit achter het stuur van een kanariegele Deux Chevaux uit 1980. Moeder Susanne achterin. ,,Het was een ontzettend leuke opleiding, waarbij ik veel geleerd heb. Mijn specialiteit op culinair gebied is en blijft het bakken van biefstuk. Zo rauw mogelijk, dat is het lekkerst", weet Schmid junior. ,,Volgend schooljaar ga ik de switch maken naar een commerciële opleiding, óók op het KW1C. Zal ik je nog eens wat vertellen? Ik kom dan naar school mét deze eend. Pas geleden heb ik namelijk mijn rijbewijs gehaald. Dubbel feest dus, iets dat binnenkort goed zal worden gevierd. Wat ik van deze happening vind? Een keer wat anders dan de standaard, wat ik wel kan waarderen. Dit is een once in a lifetime experience, een diploma-uitreiking om nooit meer te vergeten."

