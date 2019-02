Metamorfose Den Bosch naar Oeteldonk is begonnen: ‘Koude handen maar warm gevoel van binnen’

Wèrrum gevuul

,,Deze maand zie je langzaam maar zeker de stad Den Bosch veranderen in het durpke Oeteldonk waar we met zijn allen zo van houden. We zijn vandaag in vier ploegen vlaggen aan het 'steken'. De clubbanieren hangen we 21 februari op. Een dag later worden onder meer de houten palen rondom de Markt geplaatst met die rood-wit-gele banieren met een gouden letter A erop. Dan krijgt de draak bij het station zijn bekende rood-wit-gele sjaal om. De Parade is de donderdag vóór carnaval aan de beurt. Zo brengen we de Bosschenaren stap voor stap in de sfeer voor het feest. Veel Bosschenaren worden er blij van als ze ons bezig zien. We krijgen gelukkig geregeld een kopje koffie."