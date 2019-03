Metamorfose in en rond station Den Bosch

Bossche horeca-baas: ‘Elk weekend tientallen minderjari­gen door fraude in cafés’

9:03 DEN BOSCH - Door fraude met een identiteitskaart komen elk weekend tientallen minderjarigen ten onrechte in Bossche horeca-bedrijven. Dat zegt de Bossche horeca-ondernemer Jan van Son. ,,Het gaat echt de verkeerde kant op. Ze misleiden portiers met een pas van een meerderjarige vriend of vriendin. Of het lukt met een vals exemplaar. Daarna kunnen ze alcohol drinken terwijl dat pas is toegestaan vanaf achttien jaar’’, zegt Van Son, eigenaar van nachtcafé De Caroussel.