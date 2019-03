Mevrouw Lycops (91) overleden: ‘Het liefst had ze nu nog in haar tuinwinkel op het Fonteinpleintje gestaan’

Met haar man Emmanuel kwam Simonne Lycops vanuit Vlaanderen naar het voor hen onbekende Den Bosch trokken om de zaad- en aardappelenhandel te beginnen. Later werd het een winkel met een collectie droogboeketten - waarvan een groot deel aan het plafond hing - en rekken vol met zaden en vazen.



Er was die eerste jaren niets dat de ‘Lycopsen’ in al die jaren uit het veld kon slaan. De twee hadden uiteindelijk op een schappelijk leeftijd met pensioen kunnen gaan, zo vertelde ze al eerder. Op zolder lag ‘een doos vol’ met visitekaartjes en aanbiedingen van vastgoedjongens in pak om de winkel op een a-locatie te kopen, vertelde Emmanuel eens. Er was veel meer geld te verdienen op deze locatie, was de boodschap.



Maar de winkel en de klanten waren hun leven. En dus gingen ze door. En terwijl de keten Andries Visser sneefde, leefde het filiaal in Den Bosch als laatste bastion voort. Het overlijden van Emannuel in 2003, op 82-jarige leeftijd, hakte er uiteraard in bij Simonne Lycops. Maar ook toen was stoppen geen optie. Een overval bracht haar op haar hoge leeftijd niet van haar stuk. “Ik ben niet bang”, zo sprak ze. Een val met een gecompliceerde breuk? Zes weken later stond mevrouw Lycops - inmiddels ver in de 80 - gewoon weer in de zaak. ,,Waar een wil is, is een weg”, stelde ze monter vast.