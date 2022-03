Mexicaans turnkampioene gaat voor een wethouder ouderenbeleid

Voor de liefde naar Nederland komen. De 52-jarige Adriana Hernández verliet in 1996 Mexico-stad en toog naar Den Bosch. Zij komt uit een familie van politici en communicatiedeskundigen. Richtte in Mexico de jongerenafdeling van een partij op die in Nederland het best te vergelijken is met de VVD. De interesse in de Nederlandse politiek ontstond toen ze live op televisie Rita Verdonk uit de VVD zag stappen. Hernández wilde meer van deze in haar ogen sterke vrouw weten, belde haar direct op en twee weken later zaten ze samen aan tafel. De Mexicaanse Bossche, moeder van een zoon, was korte tijd communicatiemedewerker van Verdonk. Hernández heeft een vriend en is business consultant.