Mia van Rooij is Nulander van het Jaar: ‘Fijn om iets te doen voor anderen’

,,Het voelt heel bijzonder", reageert van Rooij (65) nadat ze tijdens de nieuwjaarsreceptie in gemeenschapshuis De Meent bijna anderhalf uur lang door haar dorpsgenoten is gefeliciteerd. ,,Het overviel me. Ik was sprakeloos toen de burgemeester mijn naam noemde. Ik laat het nu maar een beetje over mij heen komen. Normaal gesproken sta ik namelijk niet zo graag in het middelpunt van de belangstelling, maar hier ben ik toch best trots op."

Penningmeester Waoterrijk

Mia is onder meer penningmeester bij de carnavalsorganisatie van het Waoterrijk zoals Nuland tijdens carnaval wordt genoemd. Ze zet zich als bestuurslid ook in voor de kerk in Nuland en landelijk voor de 'Vastenactie'. Verder is ze vrijwillig ouderenadviseur en groepsvrijwilligster bij de Binckhorst.

,,Ze vinden kennelijk allemaal dat ik het verdien om Nulander van het Jaar te zijn", zegt ze. ,,Ik vind zelf dat er ook nog andere mensen zijn die het verdienen. Fijn om iets voor anderen te doen. Anderen helpen heb ik van thuis uit altijd meegekregen. Ik ben ooit voor het goede doel in Afrika en de Filipijnen geweest. Dan merk je weer dat we het hier met z'n allen in Nederland heel goed hebben."