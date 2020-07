Michel en Wil van Geel zijn 60 jaar getrouwd

Michel kwam 84 jaar geleden ter wereld in Rotterdam. Hij was directeur en medeoprichter van het Rotterdamse kantoor van een grote Japanse rederij. Vanwege zijn vele relaties met name in het verre Oosten alsmede promotiereizen voor de haven van Rotterdam, heeft hij een onderscheiding ontvangen van drager in goud in de Orde van Oranje-Nassau.

Wil is 83 jaar oud en geboren in Vlaardingen. Ze heeft vele jaren in het onderwijs gewerkt, zowel in haar geboortestad als in Hoogvliet. Samen met Michel kreeg ze meerdere kinderen, die inmiddels ook weer voor kleinkinderen hebben gezorgd. Het feit dat ze allemaal dichtbij wonen - ze hebben zich verspreid over Ammerzoden, Well en Bokhoven - is voor het echtpaar een fijne bijkomstigheid. Zelf wonen ze in Slot Haverleij, waar ze dagelijks genieten van de prachtige omgeving. Maar belangrijker nog: van elkaar.