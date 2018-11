Micro-appartementen in KPN-pand aan Hervensebaan Den Bosch

Langzamerhand wordt steeds meer duidelijk over de toekomst van het pand. Het Brabants Dagblad meldde in mei van dit jaar al dat in het sinds 2011 leegstaande kolossale pand en in een nieuw te bouwen pand vóór de bestaande bebouwing aan de zijde van de Bruistensingel maximaal 275 woningen komen. In de plannen van ABB Ontwikkeling is een glazen geluidswand tussen beide panden opgenomen, is er op de begane grond ruimte voor commerciële bedrijven (kapper, makelaar) een daktuin en overdekte garage.