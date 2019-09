Middelbare Horeca School Den Bosch is nu ook ‘Herenboer’

Politie vindt 35 navigatie­sys­te­men in één auto; rechter vraagt verdachte om ophelde­ring

15:13 DEN BOSCH - Bij de ontruiming van het huis van de destijds 50-jarige Vlijmenaar vonden agenten in juli 2016 twee verboden wapens. Wegens belastingschuld (inmiddels 17.000 euro) liet de belastingdienst de auto van de man in beslag nemen. In de kofferbak werden 35 navigatiesystemen, een notebook en een iPad ontdekt. Uit acht aangiften bleek al snel dat het ging om gestolen spullen. Politierechter Knippels-Kap vroeg hem tijdens een rechtszaak naar een verklaring.