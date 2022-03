Middenstandskind Hoskam is het knokken zat, ‘nooit in de problemen, ik ken de stad en de spelers’

Nieuwe ‘Isabellab­rug’ tussen Den Bosch en Vught komt op andere plek én kost meer geld

VUGHT - Een brug dwars door een waardevol moerasgebied, tussen Den Bosch en Vught, is van de baan. In plaats daarvan wordt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Drongelens kanaal gerealiseerd in het verlengde van de brug over de Randweg.

28 februari