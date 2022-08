Mieke Verschuren van Mieke’s Kringloopwinkel: ‘Ik wil Den Bosch nooit meer uit’

Conrector waarschuwt voor sociale media: ‘Leerlingen hebben steeds vaker psychische klachten’

DEN BOSCH - Leerlingen raken soms zo in de ban van sociale media dat ze niet meer naar school komen. Ouders en school moeten daarom goed opletten of tieners de onlinewereld wel aankunnen. Dat zegt de afzwaaiende rector van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch.

25 augustus