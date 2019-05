Mijlpaal ANWB Kinderfietsenplan wordt gevierd in Den Bosch

Op het ds. Pierson College in Den Bosch stonden donderdagmiddag in het bijzijn van wethouder Ufuk Kâhya de betrokken partijen stil bij de mijlpaal. ,,Op naar de 25.000!", riep ANWB-directeur Frits van Bruggen enthousiast vanaf het podium in de aula waar zich eerste- en tweedejaars leerlingen hadden verzameld. ,,Zonder fiets kom je snel in een geïsoleerde situatie terecht. De wereld om je heen wordt niet alleen kleiner, maar ook krijg je met een beperkte bewegingsvrijheid te maken. Wist je dat ongeveer één op de tien kinderen tot achttien jaar in armoede leeft? Zo'n driehonderdduizend in totaal. In de betreffende gezinnen geniet de aanschaf van een fiets vaak niet de hoogste prioriteit. Vandaar dat we vier jaar terug dit initiatief hebben opgestart", aldus Van Bruggen.