Mijmeren over een nieuw stukje Bossche binnenstad

Honderden hondjes sterven jaarlijks als proefdier, Charles River in Den Bosch blijkt grootste gebruiker

6:01 DEN BOSCH - In een jaar tijd is het aantal honden en katten dat wordt gebruikt in medische experimenten met bijna 50 procent gestegen. De dierproeven worden dodelijker: honderden honden en tientallen katten komen jaarlijks om het leven. Een van de grootste gebruikers van honden en katten is het commerciële proefdiercentrum Charles River in Den Bosch.