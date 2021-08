Mijn Lieven Dochter, audiowandeling over buitenechtelijke vrouw uit Den Bosch met blauw bloed

DEN BOSCH - ‘Mijn lieven dochter’. Dat is de toch ietwat bijzondere titel van een nieuwe stadswandeling in het centrum van Den Bosch. De ‘lieve’ dochter is de in 1482 geboren Barbara Disquis. Er stroomde ooit blauw bloed door haar aderen. Ze kwam namelijk ter wereld in Den Bosch na een ‘avontuurtje’ met de Bossche weduwe Disquis en Keizer Maximiliaan van Oostenrijk.

Waar en hoe het huidige centrum van Den Bosch nog aan onder meer Barbara uit de vijftiende eeuw herinnert is vanaf juli via een audiotour kriskras door de stad te horen. De theatrale wandeling, die je kunt beluisteren door met je mobieltje de QR-codes op roze stickers te scannen, is geregisseerd door Vincent van den Elshout van het Paleis voor Volksvlijt. ,,Weer een ontdekkingstocht door je eigen stad”, zegt hij. Van den Elshout was eerder al mede-verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de luisterwandelingen in De Graafse Wijk en Boschveld in Den Bosch Waar de stickers precies te vinden zijn ontdek je via de site www.mijnlievendochter.nl op internet

De buitenechtelijke ‘keizerlijke’ dochter Barbara Disquis leefde van 1482 tot 1568. De nieuwe audiotour start echter niet op de naar haar vernoemde Barbaraplaats, maar bij het beeld van Keizer Maximiliaan aan de Limietlaan.

Quote Een burgemees­ter is ook een fiets. Zonder ketting is hij niets Uitspraak van burgemeester van Den Bosch in de 15de eeuw.

Keizerlijk paard

Volledig scherm Vincent van den Elshout is regisseur van de luisterwandeling over de buitenechtelijke keizersdochter Barbara Disquis. © copyright Marc Bolsius Het gehinnik en het geluid van paardenhoeven zwelt aan bij de eerste halte van de audiotour in de buurt van het grote standbeeld met de keizer op z’n paard. ,,Maak plaats voor den Keizer!”, klinkt een stem uit de mobieltjes van een wandelgroepje. Niemand minder dan keizer Maximiliaan is met zijn gevolg in Den Bosch gearriveerd. Hij snakt vooral naar bier en ‘warm vrouwelijk gezelschap’. De burgemeester, waar de huidige burgemeester Jack Mikkers zijn stem voor heeft geleend, verwelkomt de keizer in zijn stad. Op de vraag van de keizer waarom de man een ketting draagt antwoordt de eerste burger: ,,Een burgemeester is ook een fiets. Zonder ketting is hij niets.”



Opstand als er getrouwd moet worden

Uit het verhaal dat op acht verschillende plekken in de stad zoals bij de Hinthamerstraat, het Gasthuiskwartier en De Kloostergang. te beluisteren is blijkt dat negen maanden later dochter Barbara ter wereld komt. Als het meisje in de pubertijd is komt ze in opstand tegen haar vader omdat ze moet trouwen. Ze trekt zich terug in het Geertruiklooster. Barbara heeft geen interesse in een man, alleen in God. Halfbroer Filips de Schone probeert Barbara nog op andere gedachten te brengen, maar wordt door de nonnen het Bossche klooster uitgejaagd.

Gratis

De audiotour in Den Bosch is gratis. Er is ook een speciale versie voor kinderen waarbij bij elke QR-code onder meer een lied van componist Jacques Noyons te horen is. De productie is een samenwerking tussen Paleis voor Volksvlijt en het Theater aan de Parade. In het hoorspel zijn onder andere de stemmen van Loes Luca, Ronald Schenk, Jolijn Henneman, Paul Hoes, Dimitri Leue en dus ook burgemeester Jack Mikkers te horen.

Het hoorspel over het leven van de tegendraadse Barbara in de vijftiende en zestiende eeuw is voorlopig tot en met de herfstvakantie te beluisteren.