Mikkers keurt hardhandige actie af, maar gaat niet bellen met Baudet

Het Inloop­schip op slot door coronabe­smet­tin­gen: ‘Het gaat om een tiental cliënten’

30 april DEN BOSCH - Wegens coronabesmettingen is dak- en thuislozenopvang het Inloopschip in de Bossche Hinthamerstraat sinds enkele dagen gesloten voor nieuwe aanloop. Nadat een cliënt positief was getest, is gekozen voor quarantaine. Uit testen blijkt dat een tiental cliënten is besmet. Hetzelfde aantal was negatief getest. Ook bleek een vijftal medewerkers te zijn besmet.