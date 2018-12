Mikkers: ‘Niemand gaat wietexperiment doen’

Vroegste werk Jeroen Bosch is voor even weer thuis in Den Bosch

9:47 NEW YORK/DEN BOSCH - De Aanbidding der Koningen uit 1475 is het vroegst bekende werk van de Brabantse meester Jeroen Bosch. Het Metropolitan Museum of Art in New York leent het nu aan het Noordbrabants Museum in Den Bosch voor een speciale tentoonstelling.