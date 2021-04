Mikkers zet alsnog handtekening onder brief over erkenning leed Molukkers: ‘Ik was niet op de hoogte’

Paul Wiggers van Bosch Belang had Mikkers gevraagd waarom de handtekening onder de brief, wél ondertekend door Vught, ontbrak. De burgemeester geeft in zijn antwoord aan dat hij niet op de hoogte was van het initiatief. Van de gemeente Vijfheerenlanden, initiatiefnemer, hoorde hij vervolgens dat een kleinschalige selectie is gemaakt van gemeenten met veel Molukse inwoners.