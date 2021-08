Milan (24) stopt bebloede automobilist die hem bijna aanrijdt: ‘Moest voorkomen dat hij iemand doodreed’

Soufyan Ahannach haakt opnieuw aan bij FC Den Bosch, meer versterkin­gen op komst

15 augustus Ook als het groene licht voor de overname van FC Den Bosch niet voor 1 september volgt, zal de club zich op korte termijn versterken. ,,Dan moeten we creatief zijn, maar er komen sowieso nog spelers bij”, zegt hoofdtrainer Jack de Gier. Sinds dit weekend traint in elk geval Soufyan Ahannach alweer mee in De Vliert.