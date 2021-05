Milde hoest bleek begin van ware nachtmerrie: Rob (48) had corona en kreeg twee hersenbloedingen

Video Auto te water in Rosmalen, 17-jarige bestuurder zonder rijbewijs aangehou­den

6 mei ROSMALEN - Aan Het Hooghemaal in Rosmalen is donderdagochtend een auto gevonden die in het water lag. De auto was volgens de hulpdiensten leeg toen zij ter plaatse kwamen. Een 17-jarige man uit Rosmalen werd later aangehouden omdat hij de auto vermoedelijk bestuurde.