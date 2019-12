Militair 13 Lichte Brigade breekt been bij abseilen Provinciehuis Den Bosch

De andere compagnieleden waren daarvoor al abseilend op zoek gegaan naar hun persoonlijke ‘demarcatielijnen’. ,,Dit is niet mijn favoriete hobby”, siddert morturist Roy (achternamen worden niet prijsgegeven door defensie) naast het gebouw, terwijl de eerste militair langzaam vanaf een hoogte van 103,5 meter naar beneden komt. ,,Iedereen heeft zo z’n angsten, bij mij staat hoogtevrees nummer één. Maar ja, ik ga het straks wél proberen. En waarschijnlijk ook doen. Of ik afgelopen nacht nog een beetje heb kunnen slapen vanwege de spanning? Ja, gelukkig wel. Moest er ook nog eens bijkomen, zeg! ” Evenals zijn makkers behoort hij tot de Delta Compagnie van het 42 Pantserinfanteriebataljon van de Limburgse Jagers, dat deel uitmaakt van 13 Lichte Brigade.

Uitdagend

Naast hem staat Mitch, groepscommandant van de Verkennersgroep. ,,Voor mij is het precies het tegenovergestelde: ik vind het hartstikke leuk en uitdagend. Ik heb vertrouwen in het materiaal én in mijn kameraden, dus het komt goed. Grappig eigenlijk, normaal moet je voor dit soort gein betalen; nu is het helemaal gratis.”

Op straatniveau is het lastig om te zien wie nou precies aan het abseilen is. ,,Ze hebben allemaal dezelfde pakken aan, en komen ook nog eens met hun rug naar ons toegekeerd naar beneden”, reageert Arjen, sergeant-majoor Opleidingen/Operatie. ,,Maar ga ervan uit dat ik mijn schaapjes géén moment uit het oog verlies.”

Driedaags oefenprogramma

De adrenalineverhogende activiteit maakt deel uit van een driedaags oefenprogramma, dat in grote lijnen jaarlijks terugkeert. ,,Behalve dat militaire vaardigheden worden getest, staan ook zaken als kameraadschap en respect voor historische aspecten en tradities centraal. Zo hebben we maandag een bezoek gebracht aan historisch museum Bronbeek in Arnhem. Daar hebben we tevens een aantal oud-militairen ontmoet. In de nacht van maandag op dinsdag heeft niemand van de groep geslapen, om vervolgens ’s ochtends onder die verzwaarde omstandigheden de schietbaan opgestuurd te worden.”