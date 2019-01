Militairen door Vughtse straten

Nulandse vogelhande­laar van wie OM 24.000 euro eist: ‘Het was soms een rommeltje’

13:58 DEN BOSCH/NULAND - ,,Het was soms een rommeltje omdat sommige documenten niet op volgorde lagen. Maar uiteindelijk waren alle papieren er wel.’’ Dat zei de 30-jarige Nulandse vogelhandelaar dinsdagochtend tijdens een rechtszitting waarbij hij terecht stond voor ruim 2 maanden handelen in niet of onjuist geringde vogels. De officier van justitie vindt dat de man 24.000 euro moet betalen. Dat bedrag zou hij hebben verdiend met de handel in gestolen beschermde uit- en inheemse vogels.