Miljoenen euro's voor behoud banen naar meer dan 4.000 werkgevers in de regio

DEN BOSCH/BOMMELERWAARD/MEIERIJSTAD – In Noordoost-Brabant krijgen 3.903 werkgevers geld van het Rijk voor het behoud van banen in de coronacrisis. Veruit de meeste goedgekeurde aanvragen werden gedaan in Den Bosch (1.280). Meierijstad is tweede, met 539 aanvragen. In Zaltbommel en Maasdriel, die tot Rivierenland worden gerekend, vroegen 381 werkgevers succesvol om hulp, blijkt uit de cijfers die het UWV vrijdag presenteerde.

Het aantal toekenningen is in de regio Noordoost-Brabant is het één na hoogst in Brabant. Het hoogst ‘scoort’ West-Brabant met ruim 4.000 goedgekeurde aanvragen. In de regio’s Eindhoven en Tilburg/Waalwijk liggen de aantallen lager dan in deze regio. Het gemiddeld aantal goedgekeurde aanvragen van de 38 regio’s ligt op 2.881.

Naast de 1.280 goedkeuringen in Den Bosch en 539 in Meierijstad, keurde Boxtel 155 aanvragen goed. In Vught zijn dat er 151, in Sint-Michielsgestel 117 en in Haaren 66. Voor het Totaal aantal goedgekeurde aanvragen in Noordoost-Brabant werden ook de regio Oss en Uden meegenomen.

Succes

Landelijk deden bijna 114.000 werkgevers een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bedoeld om banen te behouden. Bijna 104.000 van hen hadden succes. Zij hebben in totaal ruim 1,9 miljard aan voorschot ontvangen. Samen hebben ze 1,7 miljoen mensen in dienst.

De horeca en catering heeft het hoogste aandeel in de toegekende aanvragen, gevolgd door de detailhandel. Maar van alle beroepsgroepen gaat het meeste geld (ruim 343 miljoen) naar ‘overige commerciële dienstverlening’ (informatie en communicatie, financiële instellingen, verhuur en handel in onroerend goed). Hoe die verhouding in Noordoost-Brabant ligt, splitst het UWV nog niet uit.

