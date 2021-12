Miljoenen Europeanen kijken vanavond naar nachtmis vanuit een lege Sint-Jan: ‘We vieren het zoals altijd’

Vrijdagochtend zijn de voorbereidingen op de nachtmis in de Sint-Jan in volle gang. Er wordt gezongen en camera's worden op posities gezet zodat vanavond miljoenen Europeanen de nachtmis kunnen volgen. Bisschop Gerard de Korte kijkt er ondertussen met veel interesse naar. Vanavond zijn de camera's op hem gericht. ,,Maar daar probeer ik niet aan te denken", zegt de bisschop. ,,En daarnaast is de viering goed voorbereid. We vieren het zoals altijd, dus ik zie geen problemen.”

Toch is er één aspect wezenlijk anders: de manier van preken. ,,Normaal preek ik uit het hoofd, maar nu moest ik de preek vooraf al inleveren. Dan kan het vertaald worden voor alle landen, zodat de ondertiteling synchroon loopt. Maar ach, dat komt wel goed.”

Heel Europa

Het is wel bijzonder, geeft De Korte toe, dat de mis vanuit de Sint-Jan vanavond in heel Europa te zien is. Elk jaar kiest de Eurovision Broadcasting Union één kerk in Europa uit vanwaaruit de nachtmis voor heel Europa wordt uitgezonden op tv en dit jaar viel de Sint-Jan die eer te beurt. ,,En dat vanuit een lege Sint-Jan. Dat went nooit", zegt De Korte enigszins teleurgesteld. ,,Maar we zijn natuurlijk wel blij dat we zoveel mensen kunnen bereiken.”

Die miljoenen gelovigen kunnen vanavond ook rekenen op een bijdrage van paus Franciscus. De Korte zal de kerstboodschap van de paus voordragen. ,,Die was in het Frans, dus die hebben we even vertaald. Het sluit mooi aan bij ons thema: het kind dat volkeren verbindt. Over vluchtelingen, maar ook over volkeren in Europa.”

De viering wordt in de nacht van 24 op 25 december vanaf 23.55 uur live op de nationale televisie (NPO 2) uitgezonden door de KRO-NCRV.



