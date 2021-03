Miljoenen extra voor nieuwe rotonde Rodenborch College en aanpakken van fietspaden

Niet nog eens aan tafel over plannen Oranjebou­le­vard, schooldi­rec­tie trekt boetekleed aan

24 maart DEN BOSCH - Meer dan een jaar bezig met plannen voor de Oranjeboulevard bij het station in Den Bosch en dan ontdekken dat de LW Beekmanschool er helemaal niet betrokken is. Die indruk haalt de Bossche VVD uit de brief van de schooldirectie die plots op tafel ligt. ,,Maar dat is niet zo‘’', reageert schooldirecteur Caroline Lieshout desgevraagd. ,,Dat is niet de schuld van de gemeente, maar van ons.’’