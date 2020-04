‘Miljoenen nieuw theater in een noodfonds’, Bossche Groenen gooit knuppel in hoenderhok

Man ernstig gewond na ongeluk tussen motor en auto in Den Bosch

20 april DEN BOSCH - Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk tussen een auto en een motor op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Het slachtoffer is in een ambulance onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.