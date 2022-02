Miljoenen nodig voor frisse scholen, maar Den Bosch geeft niet thuis

,,Die meter bevestigt wat wij al weten, dat het klimaat op scholen niet op orde is’’, zegt bestuurder Rob Wingens van onderwijskoepel Signum met 22 scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Den Bosch.



Om écht frisse scholen te hebben, zou Signum 4,4 miljoen euro moeten investeren. De gemeente Den Bosch is vooralsnog niet van plan om geld bij te leggen. En dat geldt voor meer onderwijskoepels én gemeenten in de regio. Partijen zijn met elkaar in gesprek, maar is het de vraag of ze daar samen uitkomen.